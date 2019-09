Miley Cyrus (26) und Kaitlynn Carter scheinen ihre Zweisamkeit so richtig zu genießen! Seit August lassen die Sängerin und die Bloggerin die Gerüchteküche brodeln: Sind die beiden Frauen nach der Trennung von ihren Ehemännern Liam Hemsworth (29) und Brody Jenner (36) etwa ein Paar? Zuletzt heizten sie die Spekulationen mit Paparazzi-Fotos an, die sie dabei zeigten, wie sie Hand in Hand durch New York schlenderten. Und bei einem erneuten Ausflug am Dienstag wirkten die beiden wieder verdächtig vertraut.

Miley und Kaitlynn genossen am Abend in der US-amerikanischen Metropole zunächst ein gemeinsames Essen und machten danach noch einen Abstecher in eine Bar. Die Promi-Damen wichen sich nicht von der Seite, hielten die meiste Zeit Händchen – und schließlich ließ sich die "Hannah Montana"-Darstellerin zu einer kurzen Autogrammstunde hinreißen. Dabei waren beide komplett in Schwarz gekleidet: Miley setzte auf einen lässigen Look aus bauchfreiem Top und langem Mantel, während ihre Begleitung mit sexy Minirock und zarten Sandaletten auftrumpfte.

Dieser Auftritt befeuert die Spekulationen über eine Liaison aufs Neue. Laut einem People-Insider sollen die beiden Blondinen mittlerweile sogar zusammen gezogen und sehr glücklich über diese Entscheidung sein.

Splash News Kaitlynn Carter und Miley Cyrus im September 2019 in New York

Getty Images Miley Cyrus und Liam Hemsworth 2019 in New York

Splash News Kaitlynn Carter und Miley Cyrus im September 2019 in New York

