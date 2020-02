Laura Müller (19) im Scheinwerferlicht – Michael Wendler (47) auf der Tribüne: Durch ihre Teilnahme beim RTL-Tanzformat Let's Dance sorgt das Playboy-Covergirl gerade wieder für viel mediales Interesse. In der Kennenlern-Show konnte sie das Publikum bereits von ihren Künsten auf dem Tanzparkett überzeugen. Als emotionale Stütze an ihrer Seite: ihr Partner Michael. Eigentlich stehen die Turteltauben für TV-Formate wie Goodbye Deutschland, Das Sommerhaus der Stars oder ihrer eigenen Doku ja gemeinsam vor der Kamera. Wie ist es also nun für den Wendler, dass Laura allein im Fokus steht?

Der Schlagersänger liebt selbst die große Bühne. Doch für seine Liebste macht er es sich auch liebend gerne auf der Zuschauertribüne bequem und feuert Laura an. "Ich bin so wahnsinnig stolz. Ich habe auch das Publikum erlebt. Ich unterstütze Laura mit meiner Anwesenheit. Ich mach das ganz gerne, auch wenn das ein ganz neues Aufgabenfeld für mich ist", erklärt er im RTL-Interview. Anfangs war der "Sie liebt den DJ"-Interpret noch nicht so überzeugt von Lauras Teilnahme am Format. Er selbst stellte sich der Herausforderung 2016 und gab damals zu, dass er den körperlichen Anspruch der Sendung etwas unterschätzt hatte. "Aber wenn man darüber nachdenkt, wäre man auch ziemlich dämlich, wenn man das Angebot nicht annimmt", bestärkte er Laura dann aber doch in ihrer Entscheidung für "Let's Dance".

Kommenden Freitag kann die Beauty ihr Können dann an der Seite von Tanzpartner Christian Polanc (41) präsentieren. Die 19-Jährige ist davon begeistert – sie hatte sich den Tänzer nämlich gewünscht: "Ich habe jetzt schon oft gehört, dass er so streng sein soll und auch ein Frühaufsteher ist – ich bin ja ein Langschläfer, aber ich fand ihn immer toll", erklärte sie im Let's Dance Podcast.

Getty Images Michael Wendler bei "Let's Dance" 2020

Anzeige

Getty Images Laura Müller und Nikita Kuzmin bei "Let's Dance" 2020

Anzeige

Getty Images Laura Müller und Christian Polanc bei "Let's Dance" 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de