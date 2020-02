Heidi Klum (46) und Tom Kaulitz (30) schweben auf Wolke sieben. Das Paar ist bereits seit über einem halben Jahr verheiratet. Aus ihrer Liebe zueinander machen sie auch auf Social Media kein Geheimnis. Grenzen scheint es bei den beiden in dieser Hinsicht wohl kaum zu geben, denn sie teilen auch gerne mal den ein oder anderen Schnappschuss aus ihrem Schlafgemach. Jetzt versorgte das Model seine Fans mit einem ganz neuen Schmuse-Foto aus dem Bett.

Auf Heidis Instagram-Aufnahme sieht man die beiden Turteltauben ganz eng aneinandergekuschelt und offenbar ohne Kleidung im Bett liegen. Der Tokio Hotel-Musiker gibt dabei seiner Frau einen Kuss auf den Hals. "Später Start in meinen Tag. Ich liebe dich Tom", kommentierte die vierfache Mutter. Für den privaten Einblick in ihr Schlafzimmer erntet die Germany's next Topmodel-Chefin auch von einigen Promis zahlreichen Zuspruch. Model-Kollegin Naomi Campbell (49), It-Girl Paris Hilton (39) oder auch ihr Queen of Drags Schützling Katy Bähm (26) hinterließen zahlreiche Herz-Emojis unter dem Post.

Erst vor wenigen Tagen sollen die beiden ihren Jahrestag gefeiert haben. Nach Informationen des Magazins Hollywood Life gab sich das Paar bereits im Februar des vergangenen Jahres während einer heimlichen Zeremonie in Kalifornien das Jawort.

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz im Februar 2020

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz im November 2019 in Los Angeles

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz in Oktober 2019

