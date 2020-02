Für Maria Bell hat sich wohl doch noch alles zum Positiven gewendet! Während ihrer Zeit im Big Brother-Haus hatte es die 35-Jährige nicht gerade leicht: In regelmäßigen Abständen wurden die Glashaus-Bewohner mit ihren persönlichen Zuschauer-Bewertungen konfrontiert – und die drollige Brünette wurde gleich zu Beginn mit dem letzten Platz auf der Beliebtheitsskala bestraft. Nach und nach kletterte sie die Liste zwar immer weiter hoch – musste am Montag aber dennoch die Show verlassen. Zum Glück wurde Maria von der Außenwelt aber herzlicher in Empfang genommen, als sie es erwartet hatte!

Nach ihrem Exit aus Deutschlands bekanntestem Container sprach Promiflash mit der Ex-Kandidatin und erfuhr: Maria hat sogar schon eine richtige Fanbase! "Ich muss sagen, ich bin positiv überrascht. [...] Als ich rauskam und mein Instagram gecheckt habe, hatte ich über 100 Nachrichten, die total liebevoll sind. Die schenken mir Support und liebe Worte", freute sie sich. Auch ihre Follower-Zahl ist um 2.000 Bewunderer gestiegen!

Mit so viel Rückendeckung hat sie offenbar gar nicht gerechnet: "Als ich im Haus war, hatte ich das Gefühl, dass draußen sehr viel Hass auf mich ausgeübt wird. [...] Da ich im Haus immer mit negativen Kommentaren konfrontiert wurde, hatte ich das Gefühl, dass ich draußen gehasst und als arrogant bezeichnet werde", erinnerte sich Maria zurück. Das dem nicht so ist, habe die Mutter eines volljährigen Sohnes sehr aufgebaut.

Instagram / maria.bigbrother2020 Maria Bell, Ex-"Big Brother"-Kandidatin 2020

