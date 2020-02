Hat Lili Paul-Roncalli (21) Angst vor dem Versagen? Am vergangenen Freitag flimmerte die Kennenlernshow der diesjährigen Let's Dance-Staffel über die TV-Bildschirme. Dort durften die 14 Promis in Gruppentänzen zum ersten Mal beweisen, was sie so auf dem Parkett drauf haben. Besonders überzeugend meisterte diese Herausforderung Artistin Lili. Sie sackte kurzerhand die zweitbeste Jurywertung des Abends ein. Damit sind die Erwartungen an sie nun groß – fühlt sich Lili deshalb unter Druck gesetzt?

Promiflash traf die neue Favoritin direkt nach der Show zum Plausch. Mit 21 Punkten hatte sie zuvor eine beachtliche Leistung an den Tag gelegt. Ist das für sie ein Grund, mit besonderem Optimismus in die erste Entscheidungsepisode zu starten oder doch etwa Anlass dazu, verstärkt unter Leistungsdruck zu stehen? "Beides. Ich hatte auch vor der heutigen Show Respekt", gab die Brünette offen zu. Aufgrund ihrer jahrelangen Erfahrung in der Manege waren viele Fans schon im Vorfeld von einer guten Tanzleistung ausgegangen. "Ich wusste, dass die Erwartungshaltung an mich hoch ist und das hat es nun natürlich erhöht. Jetzt, wo wir schon mal getanzt haben, ist es fast ein bisschen weniger", zog sie ihr Fazit, befürchtete aber auch, dass sich das Gefühl von Tag zu Tag ändern könne.

Dass sie selbst so auf der Tanzfläche abliefern würde, damit habe sie nicht gerechnet. Der Grund dafür sei ihre direkte Konkurrenz alias Tijan Njie (28) und Laura Müller (19) im Gruppentanz gewesen. "Vor allem unsere Gruppe war sehr stark, Tijan besonders. Da kann man sich wirklich sehr schwer selbst einschätzen", erklärte sie weiter. Tijan sahnte letztendlich tatsächlich mit 23 Zählern die höchste Punktzahl ab. Zusätzlich sicherte sich der Schauspieler die Wildcard, weswegen er in der kommenden Sendung nicht ums Weiterkommen bangen muss.

Getty Images Massimo Sinató und Lili Paul-Roncalli, "Let's Dance"-Paar 2020

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Lili Paul-Roncalli bei "Let's Dance" 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de