Nach der Eskalation des Streits zwischen Anne Wünsche (28) und Henning Merten könnte es nun einen Lichtblick am Ende des Tunnels geben. Zur Zeit befinden sich die beiden in einem heftigen Sorgerechtsstreit um ihre beiden Kinder Juna und Miley. Wegen des Eklats hat sich der Influencer schon vor Kurzem bei seinen Fans entschuldigt. Jetzt folgte auch die Abbitte bei Anne!

In einer Frage und Antwort Runde in den Instagram-Storys der ehemaligen Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin wollte einer ihrer Follower wissen: "Wirst du das Gespräch alleine mit Henning haben?" Daraufhin antwortete die zweifache Mama: "Ja. Wir werden das Gespräch alleine führen und ich bitte euch, ihm keine Hass-Nachrichten zu schreiben." Weiterhin schreibt sie, dass er sich bei ihr entschuldigt habe und sie auch bereit dazu sei, ihm zu verzeihen. "Ich hoffe so sehr, dass wir es endlich schaffen", verrät die YouTuberin.

Das intime Update der Laiendarstellerin ging aber noch weiter. Denn besonders von Interesse schien auch die Frage zu sein, wie sie sich mit ihrem Ex geeinigt hat. Und selbst dazu veröffentlichte die 28-Jährige einen Kommentar.

