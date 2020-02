Der Bauer sucht Frau-Fluch hat wieder zugeschlagen! Die vergangene Staffel des sympathischen Kuppelformats hatte eigentlich so einige Traumpaare hervorgebracht. Doch das Glück wollte einfach nicht halten! Erst Mitte Februar verrieten Bauer Burkhard und seine Tanja, dass die Gefühle letztendlich für die ganz große Liebe nicht gereicht haben. Nun zog ein weiteres, vielversprechendes Duo den Schlussstrich: Bauer Kai und seine Lena haben sich getrennt!

Auf Instagram gab der Landwirt das Beziehungs-Aus nun offiziell bekannt. Zu einem Foto der beiden aus noch glücklichen Zeiten, in das er einen Trennungsriss bastelte, schrieb er: "Je schöner und voller die Erinnerung, desto schwerer die Trennung!!" Offenbar scheint bei den einstigen Turteltauben aber kein böses Blut zu fließen: "Aber die Dankbarkeit verwandelt die Erinnerung in eine stille Freude. Man trägt das vergangene Schöne nicht wie einen Stachel, sondern wie ein kostbares Geschenk in sich", lautet es in der Bildbeschreibung weiter.

Das Liebesglück von Kai und Lena fing schon turbulent an: Eigentlich hatte sich der Hesse in der Show zunächst für Philine entschieden. Doch letztendlich machte eine Beziehung für die beiden offenbar keinen Sinn. Erst im großen Finale der Dating-Sendung knisterte es dann heftig zwischen Kai und der Brünetten, die sich wiederum eigentlich wegen Bauer Thomas beworben hatte. Im Dezember genossen die zwei noch ihren ersten gemeinsamen Liebesurlaub in Ischgl.

Instagram / lena_stc "Bauer sucht Frau"-Hesse Kai und Freundin Lena in Ischgl, Dezember 2019

TVNOW / Guido Engels Bauer Kai, Kandidat bei "Bauer sucht Frau" 2019

Instagram / lena_stc "Bauer sucht Frau"-Kandidat Kai und Freundin Lena im Dezember 2019

