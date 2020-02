Bei Justin Bieber (25) läuft es aktuell ziemlich rund. Seit dem 14. Februar ist sein langersehntes Album "Changes" auf dem Markt, das jetzt schon total erfolgreich ist. Nach und nach veröffentlicht der Ehemann von Hailey (23) auch Musikvideos zu den einzelnen Songs. Schon bald dürfen sich die Beliebers auf Nachschub freuen: Justin wurde jetzt am Set des Videodrehs zu "La Bomba" gesichtet!

Paparazzi erwischten den 25-Jährigen am Donnerstag in Miami beim Clipdreh zu seiner neuen Single. Und nach diesen Aufnahmen können sich Fans schon jetzt auf ein cooles Endergebnis mit kubanischem Touch freuen. In einer Szene trug der Musiker einen coolen Zweiteiler in Rot, in einer anderen setzte er auf einen knalligen Kontrast. Mit der Kombi aus einer pinkfarbenen Hose, einem babyblauen Tanktop und einem weißen Panamahut war der Biebs ein absoluter Hingucker.

In "La Bomba" bekommt Justin aber auch musikalische Unterstützung von J. Balvin (34). Ganz entspannt wurden die beiden von Fotografen in einem schnittigen Cabrio abgelichtet. Dabei stach vor allem der "Mi Gente"-Interpret mit seinem grellen Sakko hervor. Später am Abend wechselte Justin erneut die Location und gab vor einem Haus sein tänzerisches Können zum Besten.

