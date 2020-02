Für Sila Sahin (34) könnte es aktuell wohl kaum besser laufen! Die Schauspielerin startet nicht nur mit ihrer Serie Nachtschwestern voll durch und ist in diesem Jahr Teil des neuen TV-Events "Die Passion" – auch privat scheint sie komplett angekommen zu sein. Mit ihrem Mann Samuel Radlinger (27) hat sie bereits zwei Söhne, den einjährigen Elija und den wenige Monate alten Noah. Ist damit die Familienplanung womöglich abgeschlossen? Promiflash gab Sila darauf eine Antwort!

Bei der BMW Bunte Festival Night traf Promiflash Sila zu einem kurzen Plausch und sprach mit ihr über ein mögliches drittes Kind. Ihre Antwort: Sie fände es an sich gut, wenn ihre Kids keinen großen Altersabstand hätten – doch aktuell sei weiterer Nachwuchs kein Thema. "Ich hätte jetzt nichts dagegen, wenn es so wäre, aber erst einmal habe ich so viel zu tun mit den zwei kleinen Jungs, dass ich das jetzt nicht wuppen könnte, noch ein drittes Baby. Ich glaube, da brauchen wir noch ein bisschen Abstand", erklärte sie ehrlich.

Im Hause Salin-Radlinger sind die "Männer" bekanntlich in der Überzahl – kein Wunder also, dass Sila davon träumt, eines Tages eventuell etwas weibliche Unterstützung zu bekommen. "Ich wünsche mir auf jeden Fall noch ein Mädchen", hatte die 34-Jährige in der Vergangenheit schon häufiger gemeint.

Frederic Kern / Future Image / ActionPress Sila Sahin, Schauspielerin

Instagram / diesilasahin Sila Sahin

Instagram / diesilasahin Sila Sahin

