Die kleine Luna (3) scheint kein Fan von dem zu sein, was ihre Mutter Chrissy Teigen (34) macht! Die Ehefrau von John Legend (41) hat als Mutter von zwei Kindern – besagtes Töchterchen sowie Söhnchen Miles (1) – alle Hände voll zu tun. Trotzdem lässt das Model es sich nicht nehmen, regelmäßig Momente ihres glücklichen Familienlebens via Social Media mit der Welt zu teilen. Doch einem Familienmitglied gefällt das so gar nicht: Luna. Sie verabscheut es, fotografiert zu werden.

"Luna hasst defintiv Fotos, Paparazzis, alles davon!", plauderte die zweifache Mutter in einem Interview mit dem Magazin People aus. Trotzdem postet das Model fröhlich weiter und teilt noch immer süße Bilder von ihr. "Alles, was ihr auf Instagram seht, tut sie für etwas Taschengeld oder Süßes", scherzte die Buch-Autorin. Eine negative Konsequenz hat das Teilen privater Momente aber auch für Chrissy Teigen selbst: Das Model wird oftmals heftig von anderen Müttern für ihre Erziehung kritisiert. Doch damit kann die Beauty offenbar umgehen. Man fange irgendwann an, "eine Art Empathie für diese Menschen zu entwickeln und zu verstehen, dass einige einem einfach nur helfen wollen", erklärte die TV-Persönlichkeit.

Das ehemalige Vogue-Covergirl und ihre Familie sind in der Pampers-Kampagne "Share The Love" zu sehen, die erstmalig beim diesjährigen Super Bowl ausgestrahlt wurde. Die Bewegung soll um Liebe und Unterstützung für Mütter auf der ganzen Welt werben – und dafür, keinen Raum für Hass zu lassen.

Photographer Group/MEGA Chrissy Teigen und Tochter Luna im Januar 2020

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen mit ihren Kindern Miles und Luna

Getty Images Chrissy Teigen und John Legend 2020

