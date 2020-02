Dieses Paar ist alles andere als langweilig! Vor allem Model Chrissy Teigen (34) ist dafür bekannt, in den sozialen Netzwerken immer mal wieder einen witzigen Schnappschuss zu posten. Die Beauty und ihr prominenter Ehemann John Legend (40) sind stolze Eltern von Töchterchen Luna Simone (3) und dem kleinen Miles Theodore Stephens (1). Ihre Fans und Follower lässt die zweifache Mutter gerne an ihrem Familien-Glück teilhaben: Diesmal mit einem Foto von sich und ihrem Gatten. John hatte sich für den Super Bowl einen ganz besonderen Look ausgedacht.

Für den gemeinsamen Abend vorm TV hatte sich der Musiker ungewöhnlich herausgeputzt! Und zwar mit den Haar-Extensions seiner Frau Chrissy. Den Anblick hat das Model auf ihrem Instagram-Account mit ihrer Community geteilt. Auf dem Foto sieht man den "All of Me"-Interpreten gemeinsam mit ihr auf einer Bank sitzen. Eines fällt sofort auf: die Haare des Musikers sind auf der linken Seite ungewöhnlich lang. Darunter schreibt die TV-Persönlichkeit scherzend: "Ich fand diesen Schnappschuss vom Super Bowl. Im dritten Quartal habe ich es gewaschen." Die beiden lieben es einfach, sich gegenseitig auf die Schippe zu nehmen. Und bei den Fans kommt das super an!

Kennengelernt hatten sich die beiden Turteltauben 2007 bei Johns "Stereo Music"-Videodreh. 2013 heiratete das Paar dann in Italien. Den diesjährigen Valentinstag verbrachten sie gemeinsam bei einem schicken Abendessen. Und dabei zeigten sie den Fans mit einem Liebeslied-Video, wie glücklich sie noch miteinander sind.

Arroyo-OConnor / AFF-USA.com / MEGA John Legend und Ehefrau Chrissy Teigen im Januar 2020

STB / MEGA John Legend und Ehefrau Chrissy Teigen im Februar 2018

Instagram / johnlegend Model Chrissy Teigen im Februar 2020

