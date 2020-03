Julian Claßens (26) Schwester ist Mama geworden! Während die YouTube-Stars Bibi (27) und ihr Mann Julian derzeit noch auf ihren zweiten Nachwuchs warten, schwebt Schwägerin Bianca bereits im Babyglück. In einem Clip erklärte das Paar im vergangenen November, dass Söhnchen Lios (1) Tante mit ihrer Schwangerschaft nur drei Wochen im Voraus war. Jetzt hat das Warten endlich ein Ende: Am vergangenen Dienstag erblickte Biancas Sohn Louis das Licht der Welt!

"Wir sind zu dritt", verkündete die frischgebackene Mama stolz via Instagram. Der niedliche Schnappschuss zeigt das Ohr des Sprösslings und die kleine Hand, mit der sich Baby Louis am Finger seiner Mutter festklammert. "Noch nie war ich stolzer und glücklicher in meinem Leben", kann die brünette Beauty ihr neues Familienglück kaum glauben. Aktuell genieße das Trio jede einzelne Sekunde. Der kleine Mann wurde am 25. Februar um 10:27 Uhr geboren.

"Ich bin dankbar dafür, dieses Wunder erleben zu dürfen", teilte Bianca überglücklich mit. Ihr Mann Flo rückt nicht von der Seite der Neu-Mama: "Flo stand und steht immer neben mir, hinter mir und vor mir. Meine beiden Männer, ich liebe Euch über alles", schrieb Bianca. Auch Patenonkel Julian kommt gar nicht mehr aus dem Schwärmen: "Ich kann es schon kaum abwarten, mein kleines Patenkind gleich das erste Mal in den Arm zu nehmen", kommentierte er happy den Schnappschuss.

Instagram / bianci0409 Sohn Louis von Julian Claßens Schwester Bianca, Februar 2020

Instagram / bianci0409 Julian und Bibi Claßen mit Schwägerin Bianca und ihrem Mann Flo, September 2018

Instagram / bianci0409 Bibi und ihre Schwägerin Bianca im Dezember 2019

