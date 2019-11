Was für ein Kindersegen im Hause Claßen! Am Sonntag gaben die YouTube-Stars Bibi (26) und Julian Claßen (26) bekannt, ihren zweiten Nachwuchs zu erwarten – ihr Söhnchen Lio (1) wird also schon bald ein großer Bruder sein. Im Netz plauderten die werdenden Zweifach-Eltern aus, dass Bibi momentan nicht das einzige Familienmitglied mit einer prallen Babykugel sei – auch Julians Schwester Bianca ist zeitgleich in freudiger Erwartung!

"Meine Schwester ist gerade auch schwanger", verriet Julian am Ende des Enthüllungs-Clips bei YouTube. Sie sei mit ihrer Schwangerschaft im Vergleich zu Bibi nur drei Wochen im Voraus: "Das heißt, die beiden Kinder werden also sehr zeitnah geboren", freute sich der Webstar. Schon nach der Geburt ihres Sohnemanns bemerkte das Paar, wie viel Harmonie der kleine Knirps in die Familie bringe: "Wenn Kinder dazu kommen, ist alles noch viel familiärer und intimer", schwärmte Bibi.

Julians Schwester Bianca und seine Frau Bibi tragen nicht nur den gleichen Vornamen – das Verhältnis der drei könnte kaum besser sein: Tante Bianca übernimmt sogar die Patenschaft für Klein-Lio. Im Gegensatz zu ihrer Schwägerin Bibi enthüllte die brünette Schönheit auch schon das Geschlecht ihres Babys. Bei Instagram verkündete sie, dass sie einen Jungen erwartet.

