Serena Williams (38) kommt als berufstätige Mutter immer wieder an ihre Grenzen! Im September 2017 brachte die Tennisspielerin ihre erste Tochter Alexis Olympia (2) zur Welt. Nur wenige Monate nach der Geburt stand die Profisportlerin wieder mit dem Schläger in der Hand auf dem Tennisplatz. Seit mehr als zwei Jahren versucht sie nun, Karriere und Familie unter einen Hut zu bekommen. Jetzt gab Serena ein ehrliches Mama-Update!

"Es ist nicht einfach, zu arbeiten und Mutter zu sein", gestand die 38-Jährige ihrer Community via Instagram. Die Schönheit meistert täglich den Spagat zwischen ihrer Rolle als Mami und ihrem Job im Rampenlicht – und die Folgen ihres stressigen Alltags machen sich durchaus bemerkbar. "Ich bin oft erschöpft, gestresst und gehe dann ein professionelles Tennismatch spielen", verriet Serena. An ihrem momentanen Leben will die Athletin aber nichts ändern: "Ich bin stolz darauf, die Mutter dieses Babys zu sein!"

Trotzdem bricht es der siebenfachen Wimbledon-Gewinnerin manchmal das Herz, wenn sie ihr kleines Mädchen zurücklassen muss, um zu arbeiten. "Manchmal ist es einfach wirklich schmerzhaft. Manchmal muss man einfach tun, was man tun muss", teilte der Sportstar am Rande der US Open mit.

Instagram / serenawilliams Serena Williams im Dezember 2019

Anzeige

Getty Images Serena Williams im Januar 2014

Anzeige

Instagram / serenawilliams Serena Williams im Dezember 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de