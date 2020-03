Halsey (25) gab traurige Details aus ihrem Privatleben preis. In ihrer neuen Single "More" spricht die Sängerin darüber, ein Kind zu wollen. In ihrem Privatleben bereitet ihr der Mutterwunsch jedoch große Sorgen: Die Musikerin leidet unter Endometriose – eine chronische Krankheit, bei der Gewebe der Gebärmutterschleimhaut außerhalb der Gebärmutterhöhle wächst. Eine Schwangerschaft ist für die Betroffenen oft riskant. Damit sammelte auch die Künstlerin Erfahrung: Jetzt sprach Halsey über ihre Fehlgeburten!

"Ich habe mich noch nie so unzureichend gefühlt", verriet die "Without"-Interpretin in einem Interview mit The Guardian. Das deprimierendste Gefühl verspürte die 25-Jährige, als sie nach dem Verlust ihrer ungeborenen Kinder wieder auf die Bühne musste, um dort als Symbol für Weiblichkeit zu stehen. Ihre Musikkarriere, so erklärt sie, könne sie nicht erfüllen. Denn sie habe das Gefühl, nicht in der Lage zu sein, das zu tun, wofür sie biologisch vorgesehen sei – nämlich ein Kind zu gebären.

Wie viele Fehlgeburten die Schönheit bereits erlitten hat ist nicht bekannt. Nach der Endometriose-Diagnose wurde Halsey operiert und ihre Eizellen eingefroren. Trotz der chronischen Erkrankung stünden die Chancen noch schwanger zu werden daher nicht schlecht. "Das ist ein Wunder", teilte die US-Amerikanerin stolz mit.

Instagram / iamhalsey Halsey im Februar 2020

Anzeige

Getty Images Halsey im November 2019

Anzeige

Getty Images Halsey im Oktober 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de