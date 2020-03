Kostet Laura Müller (19) ihren Freund am Ende den Sieg? Endlich ist es so weit: Michael Wendler (47) und Oliver Pocher (42) tragen ihren Beef nicht mehr im Netz aus, sondern treffen in einer großen RTL-Show live aufeinander. In insgesamt neun Spielen sollen sie gegeneinander kämpfen, sodass endlich ein Sieger aus dem Witze-Duell herausgehen kann. Auch die Partnerinnen der beiden Streithähne sind in die Sendung eingebunden. Während Amira ihrem Oli in vier Spielen zum Gewinn verhilft, scheint der Teenager aber keine große Hilfe zu sein.

Während der Schlagerstar den Comedian bereits in mehreren Einzelspielen besiegen konnte, ging aus den gemeinsamen Aufgaben mit den Ladys stets der Blondschopf als Sieger hervor. Weil die 19-Jährige ihrem Liebsten nicht zugetraut hatte, sich mehr als zehn Gegenstände in einem Kühlschrank zu merken, ging die Runde an Oli. Auch danach verschätzte sich die Influencerin, denn Michael konnte es nicht schaffen, insgesamt 21 Wäscheklammern in seinem Gesicht zu befestigen – und auch den Schwamm-Kampf um die Autoschlüssel konnten die beiden nicht für sich entscheiden.

Auch in Runde sieben funktionierte die Team-Arbeit zwischen dem "Egal"-Interpreten und der brünetten Beauty eher schlecht als recht, denn: Die Frage, wer mehr Zeit am Handy verbringt, führte zur Uneinigkeit. Während Laura fest davon überzeugt war, dass Michael mehr Mobil-Zeit aufweisen kann, war er sich sicher, dass die Let's Dance-Kandidatin öfters am Handy hängt.

ActionPress Oliver Pocher im Oktober 2019 in Frankfurt

ActionPress Laura Müller und Michael Wendler, September 2019

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller und Michael Wendler im Januar 2020

