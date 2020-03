Ist an den Gerüchten etwas dran? Sophie Turner (24) und Joe Jonas (30) sind seit fast einem Jahr glücklich verheiratet. Erst vor Kurzem kam die Meldung auf, dass das Paar seinen ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten soll. Bisher schwiegen die beiden zu den Baby-Behauptungen – doch könnte sich das mit diesen Bildern erledigt haben? Sophie wurde vor wenigen Tagen in einem ziemlich auffälligen Flatterkleid abgelichtet!

Versteckt sich hier etwa ein Babybauch darunter? Am vergangenen Mittwoch wurde die 24-Jährige von Paparazzi in Los Angeles erwischt. In einem ziemlich weiten Kleidchen und weißen Stiefeln holte sich die einstige Game of Thrones-Beauty einen Saft. Dabei dürfte vielen Fans vor allem die ziemlich kaschierte Körpermitte der Schauspielerin aufgefallen sein – unter ihrem Dress könnte man fast ein Bäuchlein vermuten.

Das ist auch nicht das erste Mal, dass sich die Beauty seit den Schwanger-News in weite Klamotten hüllt. Bei einem Bummel durch Zürich mit ihrem Gatten Joe versteckte sich die ziemlich zierliche Blondine unter einer äußerst ausgebeulten Winterjacke. Glaubt ihr, Sophie ist wirklich schwanger?

P&P / MEGA Sophie Turner in Los Angeles, Februar 2020

P&P / MEGA Sophie Turner in Los Angeles, Februar 2020

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner im Juni 2019 in L.A.

