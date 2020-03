Fans von Reality-TV-Shows aufgepasst! Das neue Format "Promis unter Palmen" lässt nicht mehr lange auf sich warten. In dem neuen Konzept geht es darum, dass zehn Prominente in einer traumhaften Paradies-Kulisse in verschiedenen Spielen um 100.000 Euro kämpfen. Welche Stars sich der Herausforderung stellen, konnte Promiflash bereits aufdecken. Jetzt ist endlich auch klar, wann "Promis unter Palmen" an den Start geht!

Wie das Portal DWDL berichtet, gab Sat. 1 nun endlich den Starttermin für ihr neues Reality-Projekt bekannt. Schon am 25. März wird die allererste Folge über die Mattscheibe flimmern. Ab dann können sich die Fans immer jeden Mittwochabend um 20:15 Uhr auf den Promi-Wettkampf freuen. Damit übernimmt "Promis unter Palmen" den bisherigen Sendeplatz von Das große Promibacken.

Zu den wagemutigen Stars und Sternchen, die bald unter Palmen zeigen, was sie können, gehören laut Promiflash-Informationen unter anderem Bastian Yotta (43), Désirée Nick (63) und Carina Spack. Auch Janine Pink (32) und ihr Ex Tobias Wegener (26) werden dort wieder aufeinandertreffen.

