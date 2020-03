Christin Kaeber wartet immer noch auf ihr Baby. Die Influencerin und ihr Partner Leons freuen sich zurzeit auf ihr erstes Kind. Ihr Töchterchen lässt sich allerdings ordentlich Zeit. Christin ist schon in der 41. Schwangerschaftswoche und der errechnete Termin ist schon längst überschritten. Jetzt hat die Survivor-Teilnehmerin allerdings eine Erklärung für das lange Warten: Ihr Baby ist einfach noch ein bisschen zu klein!

Noch vor einigen Stunden nahm die Blondine ihre Community via Instagram-Story mit zu einer CTG- und Ultraschalluntersuchung im Krankenhaus – und dabei gab es interessante neue Infos: Christins kleine Maus muss einfach noch ein bisschen größer werden. "Sie ist ein totales Fliegengewicht und wirklich superklein, was wiederum auch erklärt, warum sie noch ein bisschen in meinem Bauch verweilt und noch ein bisschen kräftiger werden möchte", erklärte die Bald-Mama. Ihr Töchterchen ist gerade einmal 49 Zentimeter groß und wiegt etwa 3050 Gramm. Diese Ergebnisse weichen stark von den bisherigen Untersuchungen ab, da das Baby beim Ultraschall bisher immer in einer ungünstigen Position lag.

Lange muss Christin aber nicht mehr warten, bis sie ihren kleinen Schatz endlich in die Arme schließen kann: "Die Kleine kommt definitiv nächste Woche zur Welt. Da würde definitiv die Einleitung stattfinden, weil ich den Termin ja auch deutlich überschritten habe", erklärte sie.

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber, Influencerin

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber und ihr Freund Leons in der 40. Schwangerschaftswoche

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber, Reality-TV-Bekanntheit

