Der Baby-Verdacht verdichtet sich! Sophie Turner (24) und Joe Jonas (30) haben im vergangenen Jahr mit einem rauschenden Fest ihre Hochzeit gefeiert. Nun brodelt seit einigen Wochen die Gerüchteküche, dass sich die Schauspielerin und ihr Liebster bereits auf den ersten gemeinsamen Nachwuchs freuen können. Während sich das Paar zu den Vermutungen noch nicht geäußert hat, geben vor allem Sophies aktuelle Schlabber-Looks den Fans Anlass für weitere Spekulationen. Hat sie den Schwanger-Bauch jetzt hinter ihrem Hund versteckt?

Bei einem Spaziergang mit dem Jonas Brothers-Star hält die Game of Thrones-Bekanntheit ihr Hündchen Porky Basquiat im Arm – und verdeckt damit ganz offenbar vermeintliche Rundungen ihrer Körpermitte. In einem weiten Sportshirt und einer schwarzen Leggings ist von der Silhouette der 24-Jährigen allerdings auch sonst nicht besonders viel zu sehen. Während Sophie ihren tierischen Begleiter umherträgt, schleppt ihr Ehemann die Supermarkt-Einkäufe nach Hause.

Trotz der vielen für die Community sehr eindeutigen Beweise, hatte eine kleine Pub-Feierei zuletzt Zweifel an den Baby-News aufkommen lassen. Bei einem ausgelassenen Abend in Amsterdam hatten Sophie und der Musiker es richtig krachen lassen. Ein Insider vermutete dahinter allerdings nur ein Ablenkungsmanöver. "Das Paar versucht natürlich, alles streng geheim zu halten, aber ihre Familie und Freunde sind schon voller Vorfreude!", verriet er gegenüber US Weekly.

P&P / MEGA Sophie Turner im Februar 2020

BG026/Bauergriffin.com / MEGA Sophie Turner und Joe Jonas, 2020

Instagram / sophiet Sänger Joe Jonas und Ehefrau Sophie Turner

