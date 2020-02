Doch kein Baby im Anmarsch? Vergangene Woche wurden zuckersüße Gerüchte um Sophie Turner (23) und ihren Ehemann Joe Jonas (30) bekannt: Angeblich erwarten die frisch verheirateten Turteltauben ihr erstes gemeinsames Kind! Dazu äußerten sich die Game of Thrones-Bekanntheit und das Mitglied der Jonas Brothers jedoch bisher nicht. Nun vergnügten sich die beiden allerdings in einer Amsterdamer Kneipe und verwirrten damit ihre Fans.

London, Berlin, Paris, Barcelona – momentan kommt das Paar viel herum. Angekommen in Amsterdam, ließen Sophie und Joe ihrer offensichtlichen Feierlaune freien Lauf: Die Schauspielerin und der Sänger verbrachten einen ausgelassenen Abend in einem Pub und ließen sich dabei sogar fotografieren. Ein Ablenkungsmanöver, um die Baby-Gerüchte zu vertuschen? Ein Insider stützt diese These gegenüber US Weekly: "Das Paar versucht natürlich alles streng geheim zu halten, aber ihre Familie und Freunde sind schon voller Vorfreude!".

Und bei genauerem Hinsehen fällt auf: Joe und Sophie haben beide kein Bier in der Hand – im Gegensatz zu allen anderen Anwesenden. Zudem trägt die Blondine Kleider, die ihre Taille gut verstecken. "Kinder zu bekommen und eine Familie zu gründen, war immer eins ihrer Ziele", offenbarte der Insider noch. Sollten die Gerüchte stimmen, würden die beiden Turteltauben in diesem Sommer ihr Baby in den Armen halten.

Xavier Collin/Image Press Agency Sänger Joe Jonas und Ehefrau Sophie Turner

Anzeige

Elkin Cabarcas / MEGA Sänger Joe Jonas und Ehefrau Sophie Turner

Anzeige

Will / MEGA Sänger Joe Jonas und Ehefrau Sophie Turner im Februar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de