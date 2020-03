Endlich gibt es wieder neue Musik von Lady Gaga (33)! In den vergangenen Monaten ist es etwas ruhiger um die Sängerin geworden. Nach ihrem großen Filmerfolg mit "A Star Is Born" veröffentlichte das Style-Chamäleon vor Kurzem dann wieder einen neuen Song und ließ Fans auf musikalischen Nachschub hoffen. Und tatsächlich müssen ihre Supporter nicht mehr lange auf eine neue Platte warten: Lady Gaga verkündet jetzt Details zu ihrem kommenden Album!

Via Instagram teilt die 33-Jährige ihrer Community nun die Neuigkeiten mit. "Willkommen zu 'Chromatica'. Ab dem 10. April wird die CD erhältlich sein", betitelt die Musikerin ihren Beitrag und gibt damit den Namen sowie das Erscheinungsdatum ihrer brandneuen Platte preis. In einem Apple Music-Interview mit Zane Lowe erklärte die Künstlerin vor Kurzem, welche Themen sie in ihrem Album anspricht: "Es geht um Heilung und um Tapferkeit." Diese CD habe vor allem der US-Amerikanerin geholfen, mit ihren schwierigen Zeiten umzugehen und diese zu verarbeiten.

Erst kürzlich erzählte Lady Gagas Mutter Cynthia Germanotta, wie schwer es der heutige Megastar früher wirklich hatte. "In der Mittelstufe hatte sie viele Schwierigkeiten, weil sie so einzigartig war. Sie fühlte sich von Events ausgeschlossen, gedemütigt, verspottet. Das war der Punkt, an dem sich ihre Depressionen entwickelten", offenbarte Cynthia in der Show Through Mom's Eyes.

Instagram / https://www.instagram.com/ladygaga/ Lady Gaga 2019

Getty Images Lady Gaga, Musikerin

Getty Images Lady Gaga und ihre Mutter Cynthia Germanotta

