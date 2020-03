Wie werden Herzogin Meghans (38) letzten Tage in der britischen Königsfamilie sein? Sie und ihr Mann Prinz Harry (35) hatten sich Anfang des Jahres dazu entschlossen, ihre royalen Ämter niederzulegen. Doch bis zu seinem offiziellen Rücktritt muss das Paar noch ein paar Termine absolvieren. Seit einigen Tagen befinden sich die Eltern des kleinen Archie nun dafür wieder auf britischen Boden. Doch könnte die Zeit vor Ort für Meghan beschwerlich werden?

Royal-Expertin Katie Nicholl ist zumindest davon überzeugt: "Es wird bittersüß für sie sein, weil sie so viel geopfert hat, als sie nach England gezogen war. Sie hat ihre Heimat aufgegeben, ihre Nationalität und ihre Karriere und hat sich voll und ganz dem royalen Leben gewidmet. Also wird es traurig sein, wie sich das alles entwickelt hat", erklärte sie dem Ok! Magazine. Allerdings sei sie auch sicher, dass die 38-Jährige ihre Gefühle nicht zeigen werde. "Sie kann eine gute Show abziehen", schilderte Katie.

Den ersten öffentlichen Auftritt wird die Schauspielerin am kommenden Donnerstag bei den Endeavour-Awards in London haben. Ob sie nach dem Tag wieder nach Kanada zurückkehren oder am traditionellen Gottesdienst am Commonwealth Day an der Seite der anderen Mitglieder der Königsfamilie teilnehmen wird, ist bisher noch nicht bekannt.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry

Getty Images Herzogin Meghan im November 2019

Getty Images Herzogin Meghan 2020 in London

