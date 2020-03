Kim Kardashian (39) und Ehemann Kanye West (42) sind glückliche Eltern von North (6), Saint (4), Chicago (2) und Psalm West. Die vierfache Mutter liebt es, auf ihrem Social-Media-Kanal Momente mit ihren Kindern zu posten. Ob beim Frühstück, auf Kindergeburtstagen oder entspannt auf dem Sofa: Kim teilt nahezu alles mit der Welt. Diesmal veröffentlichte sie supersüße Fotos von Töchterchen North, auf denen sie mit einem Golden Retriever kuschelt.

Kims aktuelle Schnappschüsse auf Instagram zeigen Chi und einen großen Golden Retriever auf einer Wiese. Auf einem der Bilder lächelt die Zweijährige neben dem Vierbeiner überglücklich, auf einem anderen streichelt sie das flauschige Tier und traut sich sogar, ihm einen Kuss aufs Fell zu drücken. Den Beitrag kommentierte Kim stolz: "Mein Mädchen Chi liebt Hunde!!"

Ihre Community war von den Aufnahmen hellauf begeistert: etliche Follower hinterließen Herzen unter dem Beitrag und teilten Kim mit, wie "süß" sie die Kleine finden, oder dass sie ihrer berühmten Mutter "wie aus dem Gesicht" geschnitten sei. Binnen kürzester Zeit erzielte der Post der Keeping up with the Kardashians-Darstellerin auf Instagram über drei Millionen Likes.

Instagram / kimkardashian Kris Jenner, Chicago West und Kim Kardashian im Dezember 2019

Instagram / kimkardashian Chicago West im Februar 2020

Instagram / kimkardashian Chicago West im Februar 2020

