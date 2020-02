Wer hat, der hat! Kim Kardashian (39) liebt es, ihren Nachwuchs zu verwöhnen. Die US-Unternehmerin kann sich nicht zuletzt wegen ihrer Reality-TV-Show Keeping up with the Kardashians und ihrer Beauty-Firma viel leisten. So schenkte sie beispielsweise ihrer ältesten Tochter North West (6) zu Weihnachten einen originalen Hut plus Jacke von Michael Jackson (✝50) – geschätzter Wert umgerechnet rund 58.000 Euro. Das Töchterchen und ihre Geschwister Saint (4), Chicago (2) und Baby Psalm haben zudem ein Spielzimmer der Extraklasse, das sprachlos macht.

"Ihr sagt immer, dass mein Haus so minimal gestaltet ist – ihr habt noch nicht das Spielzimmer gesehen", beginnt Kim ihre Instagram-Story und führt ihre Fans in einen riesige Raum. Dort gibt es neben einer Spielecke exklusiv für Baby Psalm und einer Leseecke für alle auch einen Bereich, in dem sich die Kinder verkleiden können. Unzählige Kostüme hängen in einem XXL-Kleiderschrank. Eine Spielkasse und ein Eisstand dürfen auch nicht fehlen.

Das Herzstück des Zimmers ist allerdings eine Bühne, auf der die Kinder performen können. Ein Miniatur-Klavier, Gitarren und ein Drum-Set stehen dort griffbereit für den Nachwuchs. Die Wand dahinter kann als Leinwand für Filmvorführungen genutzt werden – so wird die Bühne blitzschnell zur gemütlichen Kino-Area.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Kanye West mit ihren Kindern

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Psalm West und Saint West, Januar 2020

Anzeige

MEGA Kim Kardashian, North West, Kanye West und Saint West, Dezember 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de