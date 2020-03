Madonna (61) sorgt weiterhin für große Sorgen in ihrer Fan-Gemeinde! Schon im vergangenen Jahr waren mehrere Auftritte ihrer "Madame X"-Tournee gecancelt worden. Erst Ende Januar hatte die sechsfache Mutter einen weiteren Gig platzen lassen und im Netz bekannt gegeben, dass die Ärzte der Musikerin Ruhe verordnet hätten. Doch damit nicht genug: Jetzt musste Madonna ein weiteres Konzert wegen einer Verletzung und starker Schmerzen abblasen!

Am Sonntagabend wurde ein geplanter Auftritt in Paris kurzfristig abgesagt. Auf der Internetseite des Veranstaltungsortes Grand Rex hieß es, die Show sei wegen "anhaltender Verletzungen" gestrichen worden. Laut dem Magazin Le Parisien hatte die 61-Jährige einen Bänderriss am Knie erlitten und ihr Konzert am Donnerstag in der französischen Hauptstadt nur unter großen Qualen durchgezogen. Auf der Bühne war sie sogar vor ihren Fans in Tränen ausgebrochen. Ob die Sängerin die weiteren geplanten Konzerte noch abhalten kann, ist bislang nicht bekannt.

Bereits im Dezember hatte die "La Isla Bonita"-Interpretin einen Gig in Miami absagen müssen. Der Grund: "Während meines letzten Konzerts am Samstag habe ich vor Schmerzen geweint, als ich eine Leiter hochgeklettert bin. Die Schmerzen, die ich aufgrund meiner Verletzungen habe, waren in den vergangenen Tagen unbeschreiblich", erklärte sie in einem emotionalen Statement im Netz.

Getty Images Madonna bei einem Auftritt 2015

Getty Images Madonna, Musikerin

Getty Images Madonna in Chile

