Bei Sarah Harrison (28) macht sich die Schwangerschaft so langsam auf der Waage bemerkbar! Anfang Februar überraschten die Influencerin und ihr Mann Dominic (28) mit der erfreulichen Nachricht: Nach Töchterchen Mia Rose Harrison (2) erwartet das Paar seinen zweiten Nachwuchs. Inzwischen befindet sich die werdende Zweifach-Mutter in der 18. Schwangerschaftswoche. Jetzt gab die Beauty ein Update, wie viel sie bisher zugenommen hat!

Bei ihrer ersten Schwangerschaft 2017 hatte Sarah zum gleichen Zeitpunkt bereits viereinhalb Kilo mehr auf den Hüften. "Bei Baby Nummer zwei bin ich aktuell bei zweieinhalb Kilo", verriet die schwangere Schönheit ihren Followern in ihrer Instagram-Story. Doch die 28-Jährige will sich nicht zu früh freuen: "Jede Schwangere weiß, die großen Kilos, die kommen erst noch", verriet die Blondine offenbar aus Erfahrung.

Als sie das erste Mal in anderen Umständen war, wog die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin kurz vor der Geburt stolze 17 Kilo mehr als zu Beginn der Schwangerschaft. Bleibt abzuwarten, wie die Gewichtszunahme diesmal verläuft. "Ihr wisst ja, ich achte sehr auf meinen Körper", erklärte Sarah in einem ihrer YouTube-Clips. Auch in den kommenden Wochen will sie eine ausgewogene Ernährung und viel Sport beherzigen.

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison, Influencerin

Instagram / team.harrison.official Mia Rose und Sarah Harrison in Dubai, November 2019

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison, YouTuberin

