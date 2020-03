Wurde DSDS-Kandidatin Kathrin "Katja" Bibert etwa doch nicht rausgeschmissen? Wie bereits auf RTL.de zu sehen ist, wurde die 20-Jährige von der Castingshow disqualifiziert. Der Grund: Wie der Sender berichtete, soll die ehemalige Top-12-Kandidatin vor dem Recall einen anderweitigen Management-Vertrag abgeschlossen haben. Damit missachtete sie allerdings die Regeln der Sendung. Doch das soll angeblich nun doch nicht der Wahrheit entsprechen: Jetzt hat sich Katja selbst zu Wort gemeldet!

"Es ist gelogen. Ich bin sehr enttäuscht von DSDS", stellte die Sängerin kürzlich in ihrer Instagram-Story klar. Nach den abgedrehten Folgen in Südafrika habe die 20-Jährige den Entschluss gefasst, dass sie bei niemandem unter Vertrag stehen wolle. "Ich bin freiwillig ausgestiegen", gab Katja zu Protokoll. Zu der vermeintlichen Unterstellung des Senders habe sie eine klare Meinung: "Ich finde es eine unverschämte Frechheit, dass die lügen", erklärte sie.

"DSDS ist für mich jetzt ein Fake", postete Katja im Netz. Nach der Bekanntgabe ihres Ausstiegs habe sie sich nicht mal von ihren Mitstreitern verabschieden dürfen. Doch in Zukunft wolle das Nachwuchs-Talent sein ganz eigenes Ding durchziehen – ohne Dieter Bohlen (66) und Co.: "Ich werde meine eigene Musik droppen", kündigte sie selbstbewusst an.

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Kathrin "Katja" Bibert im Februar 2020

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Joshua Tappe und Katja Bibert im DSDS-Recall-Finale

Anzeige

Instagram / katjeaah DSDS-Katja Bibert im Februar 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de