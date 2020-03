Die Boys lassen definitiv nichts anbrennen! Aktuell flimmert die brandneue Staffel von Temptation Island über die TV-Bildschirme. Vier Paare stellen sich in diesem Jahr wieder der Herausforderung und prüfen im TV ihre Beziehung auf Herz und Nieren. Zwei Wochen lang leben die Vergebenen getrennt von ihren Partnern mit hübschen Singles unter einem Dach – und in der Villa der Männer dauerte es nicht lange, bis die Ersten auf Tuchfühlung gingen!

Kaum haben die Jungs mit ihren sexy Single-Ladys das Haus bezogen, startete die wilde Party. Laute Musik und Alkohol sorgten schnell dafür, dass die anfänglichen Hemmungen prompt Geschichte waren. So verschwand Verführerin Danijela Dolić direkt mal mit Calvin Kleinen aufs Zimmer – dort angekommen, wurden gleich die bereitgelegten Kondome genauer unter die Lupe genommen. So weit, so gut, kurz darauf kam es noch dicker. Die Crew hatte beschlossen, eine Runde Flaschendrehen zu spielen, und was soll man sagen, lange dauerte es nicht, bis es unter anderem zum ersten Lapdance kam. Der Glückliche: Davide Tolone, der die Tanzeinlage sichtlich genoss.

Doch jedes Spiel wird wohl irgendwann zu langweilig – also ab mit den hübschen Girls in den Whirlpool. Dort kam es nicht nur zu den ersten Fummeleien und Po-Grapschern. "Es ging wirklich ab. Ob Champagner, Füßenuckeln, ranmachen oder ob geknutscht wurde... ja, da ging es ganz schön ab", fasste Sabrina Mina den Abend in der Männer-Villa ganz gut zusammen.

Alle Infos zu "Temptation Island - Versuchung im Paradies " bei TVNOW.

Anzeige

TVNOW Calvin Kleinen mit den "Temptation Island"-Single-Frauen

Anzeige

TVNOW / Frank Fastner Die "Temptation Island"-Single-Frauen

Anzeige

TVNOW / Frank Fastner Die "Temptation Island"-Mädels 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de