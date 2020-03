Im Januar ging Germany's next Topmodel in eine neue Runde. Seit fast sechs Wochen flimmert jeden Donnerstag eine neue Folge der Castingshow über die Fernsehbildschirme. Noch sind 20 "Meeedchen" in Heidi Klums (46) Wettbewerb im Rennen. Das heißt: Bis zum großen Finale müssen sich die Zuschauer noch etwas gedulden. Doch die Modelmama hat ihre Favoritinnen längst ausgewählt. Denn: Die Dreharbeiten sind schon abgeschlossen.

Das verriet Kandidatin Maribel jetzt auf Instagram. "Heimweh! Ich kann's kaum erwarten, wieder in Kroatien zu sein. Ich liebe dieses Land so", schrieb sie zu einem neuen Foto. Klar, dass einige ihrer Follower da stutzig waren und wissen wollten, ob sie denn gar nicht mehr bei GNTM dabei sei. Daraufhin klärte die 18-Jährige auf: "Die Dreharbeiten sind zu Ende, niemand ist mehr dort sozusagen." Die Finalistinnen für 2020 stehen als schon fest.

Aber wer wird im großen Showdown um den Titel "Germany's next Topmodel" kämpfen? Das wissen bisher nur Heidi und die Models selbst. Allerdings ist schon klar, welche zwei Girls es auf jeden Fall unter die Top Ten schaffen: Tamara und Jacky. Die beiden durften die 46-Jährige nämlich zur diesjährigen amfAR-Gala begleiten.

Anzeige

Instagram / maribelsancia Maribel Sancia Todt im Juli 2019

Anzeige

Instagram / maribeltodt GNTM-Kandidatin Maribel

Anzeige

Splash News Heidi Klum mit ihren GNTM-Kandidatinnen Jacky und Tamara



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de