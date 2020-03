Isabel Edvardsson (37) und Ailton (46) bekommen prominente Unterstützung! Der ehemalige Fußballspieler gehört zu den prominenten Teilnehmern der neuen Let's Dance-Staffel. So richtig überzeugen konnte der Brasilianer die Jury bisher allerdings noch nicht mit seiner Darbietung – und das, obwohl er mit Isabel einen richtigen "Let's Dance"-Profi an seiner Seite hat. Im vergangenen Jahr schwebte die Blondine noch mit Benjamin Piwko (39) über das Parkett. Jetzt drückt der Schauspieler seiner ehemaligen Tanzpartnerin die Daumen!

Auf Instagram veröffentlichte Isabel ein Foto von dem Trio aus dem Tanzstudio und schrieb dazu: "Überraschungsbesuch heute Morgen beim Training in meiner Tanzschule in Hamburg. Benjamin hat uns viel Spaß und viel Glück gewünscht, total nett!" 2019 belegte sie zusammen mit Ben in der Show den dritten Platz. Der 39-Jährige sei jetzt für Ailton das Vorbild, verriet Isabel weiter. Der Kicker habe Ben während des Besuchs gelobt und gesagt: "Wow, du hast toll getanzt." Außerdem bedankte sich Isabel in dem Post für Benjamins Inspiration. Ob er seinem Nachfolger wohl ein paar Dance-Moves gezeigt hat?

Während der gemeinsamen "Let's Dance"-Zeit entwickelte sich zwischen Isabel und dem ehemaligen Tatort-Darsteller enge Beziehung – nicht zuletzt, weil die beiden wegen Bens Gehörlosigkeit besonders intensiv zusammenarbeiten mussten. "Ja, ich würde sagen, sie ist meine beste Freundin geworden", verriet Ben in einem Interview.

Anzeige

Getty Images Benjamin Piwko und Isabel Edvardsson im Juni 2019

Anzeige

Getty Images Isabel Edvardsson und Ailton bei "Let's Dance"

Anzeige

Bieber, Tamara / ActionPress Isabel Edvardsson und Benjamin Piwko bei der Bertelsmann Party 2019

Wie gefällt euch das Bild von den dreien? Total toll! Es geht so. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de