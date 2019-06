Für die RTL-Tanzshow Let's Dance trainierten Benjamin Piwko (39) und Isabel Edvardsson (37) monatelang Salsa, Samba und Co. Der gehörlose Schauspieler wurde dabei vor eine große Herausforderung gestellt – und auch seine Profi-Tanzpartnerin hatte kein leichtes Los gezogen. Nachdem die beiden regelmäßig Höchstpunktzahlen ertanzen konnten und sich bis ins Finale gekämpft hatten, erreichten sie am Ende den dritten Platz. Auch wenn mit dem Sieg für Benjamin ein Traum in Erfüllung gegangen wäre, ist er dennoch total happy: Bei der Show hat er nämlich eine Freundin fürs Leben gefunden.

"Ja, ich würde sagen sie ist meine beste Freundin geworden", erzählt der Kampfsportler in der NDR-Talkshow am Freitagabend lächelnd. Isabel sei aber nicht nur eine gute Freundin, sondern auch eine tolle Tanzlehrerin, fügt er hinzu. Erst durch sie habe er herausgefunden, wie gut er tanzen kann. Isabel, sichtlich gerührt von den netten Worten ihres Tanzpartners, gibt hingegen zu, dass sie anfangs nicht sicher war, ob sie es schaffen könne, Benjamin die schwierigen Choreos zu vermitteln. Trotzdem hätte sie es spannend gefunden, diese Reise mit ihm anzutreten.

Musiker Alexander Klaws (35), ebenfalls Gast der Show, war von der Leistung des Gehörlosen ziemlich beeindruckt. "Mir Samba beizubringen war schon schwierig. Unfassbar das jemandem beizubringen, der nicht hört", sagte der Sänger, der als ehemaliger Tanzpartner der Blondine und Sieger der Show von 2014 ein echter "Let's Dance"-Experte ist.

Getty Images Isabel Edvardsson und Benjamin Piwko beim "Let's Dance"-Finale 2019

Action Press / Thomas Burg Benjamin Piwko und Isabel Edvardsson 2019 bei "Let's Dance"

Andreas Rentz/Getty Images Isabel Edvardsson und Alexander Klaws bei "Let's Dance" 2014

