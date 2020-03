Die Gerüchte um Janin Ullmann (38) und Neymar (28) Jr. häufen sich. Am vergangenen Valentinstag war zum ersten Mal ein gemeinsames Foto der Moderatorin und des brasilianischen Fußball-Stars aufgetaucht. Daraufhin hatte der Sportler Janin nach Paris eingeladen, um sich mit ihr gemeinsam ein Fußballspiel anzuschauen. Bei diesem Treffen posierten beide für ein weiteres Selfie und Neymar stellte seinen Kollegen die Blondine vor. Liebe hin oder her: Für Janins Reichweite in den Socialen Medien haben sich die bisherigen Spekulationen sichtlich gelohnt.

Bevor der Trubel um die beiden begonnen und sie sich im Stadion getroffen hatten, hatte Janin auf ihrem Instagram-Account knapp 40.000 Follower. Über Nacht hatten dann fast 3.000 Menschen mehr auf "folgen" gedrückt. Danach stieg die Anzahl ihrer Fans stetig weiter und mittlerweile kann die Ex-Frau von Kostja Ullmann (35) über 60.000 Follower verbuchen.

Ob es zwischen den beiden schon zu einem weiteren Treffen gekommen ist? Zumindest die 38-Jährige war jetzt ein weiteres Mal in Paris unterwegs. In der Stadt der Liebe lebt aktuell Neymar, da er für den Spitzenverein Paris Saint-Germain auf dem Fußballplatz steht.

Getty Images Janin Ullmann und Neymar Jr.

Instagram / janinullmann Janin Ullmann und Neymar Jr. am Valentinstag 2020

Getty Images Moderatorin Janin Ullmann und Fußball-Star Neymar Jr.



