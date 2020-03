Die Liebes-Spekulationen verdichten sich! Seit einigen Tagen werden Gerüchte um eine Beziehung zwischen Janin Ullmann (38) und Neymar Jr. (28) immer lauter. Zum ersten Mal tauchte ein gemeinsames Foto der deutschen Moderatorin und des brasilianischen Fußball-Stars am Valentinstag auf. Danach lud der Sportler die Blondine nach Paris ein, wo sie bei einem Fußballspiel für ein zweites gemeinsames Selfie posierten und im Anschluss mit Neymars Kollegen bei einem Dinner gewesen sein sollen. Und bald soll es für Janin schon wieder nach Paris gehen!

Wie Bild berichtet, habe das Umfeld der beiden Hinweise darauf ausgeplaudert, dass Janin in Kürze ein weiteres Mal in die Stadt der Liebe reisen wird, in der auch Neymar lebt. Das scheint kaum noch Zufall zu sein. Denn es verdichten sich die Hinweise auf eine Liaison nicht nur aufgrund ihres ersten Treffens in der französischen Hauptstadt: Neymar klickte auch einige Instagram-Fotos der Beauty mit "Gefällt mir" an! Kennengelernt haben sich die beiden offenbar am 13. Februar 2020, als die Blondine den Launch der neuen Modekollektion des Kickers moderierte.

Frei für eine neue Beziehung scheint Janin in jedem Fall zu sein: Ende 2018 hatte sich Janin von ihrem langjährigen Partner Kostja Ullmann (35) getrennt. Die beiden sollen jedoch nach wie vor guten Kontakt haben. Das hatte der 34-Jährige in einem Promiflash-Interview im März 2019 erklärt: "Wir sind befreundet, wir sind cool miteinander."

Instagram / janinullmann Janin Ullmann und Neymar Jr. am Valentinstag 2020

Getty Images Janin Ullmann und Neymar Jr. beim Launch der Capsule Kollektion in Düsseldorf am 13. Februar 2020

Instagram / neymarjr Janin Ullmann und Neymar Jr. im Fußballstadion, Februar 2020



