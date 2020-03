Gina Beckmann macht bei Big Brother ein persönliches Geständnis! Seit das beliebte Reality-TV-Format am 10. Februar mit einer neuen Staffel an den Start gegangen ist, hat sie den Zuschauern vor laufender Kamera schon ganz private Einblicke gewährt. Zum Beispiel ließ sie durchblicken, sowohl auf Männer als auch auf Frauen zu stehen. Nun hat Gina erneut ein Detail auf ihrem Leben preisgegeben: Sie habe früher an Magersucht gelitten!

"Seitdem ich jugendlich bin, war ich nie zufrieden mit meinem Körper. Ich habe mich immer zu dick gefühlt und habe tausend Diäten gestartet. Das hat natürlich nichts gebracht", meinte die 19-Jährige in der Folge am Mittwoch. Sie habe sich sogar einen Finger in den Hals gesteckt, das aber nicht lange durchgehalten. "Ich hatte auch Tage, da habe ich versucht, gar nichts zu essen. Ich wollte wirklich magersüchtig sein, ich wollte wirklich magersüchtig aussehen, damit man denkt, ich bin magersüchtig", betonte sie.

Mittlerweile gehe es Gina besser. Sie habe es geschafft, ihre Essstörung zu besiegen. Heute sei sie total zufrieden mit ihrem Körper und fühle sich rundum wohl. "Ich will nur noch ein bisschen abnehmen", verriet die Bayerin.

Anzeige

© SAT.1/Arya Shirazi Gina, Kandidatin bei "Big Brother" 2020

Anzeige

SAT.1 Gina, "Big Brother"-Bewohnerin

Anzeige

Willi Weber Gina Beckmann beim "Big Brother"-Einzug



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de