Macht eine frühe Verlobung die Liebe etwa stärker? Bei Samira und Yasin ging alles ziemlich schnell: Vergangenen Herbst lernten die beiden sich im Kuppelformat Love Island kennen und lieben. Kurz nach dem Showende zogen sie sogar schon zusammen – und Anfang des Jahres gaben sie dann ihre Verlobung bekannt. Einigen Kritikern ging das viel zu flott! Doch Show-Kollegin Denise Bröhl nimmt die Blitz-Beziehung nun in Schutz und erklärt: Yasin und Samiras Liebe kann von diesem nächsten Beziehungs-Level profitieren!

Im Interview mit Promiflash plauderte die Ex-Datingshow-Teilnehmerin offen aus, dass sie selbst damals mit ihrem Ex-Freund nach drei Monaten zusammengezogen sei und die Beziehung letztendlich elf Jahre gehalten habe. Derart schnelle, wichtige Entscheidungen hätten nämlich auch klare Vorteile: "Ich finde das manchmal gar nicht so verkehrt, weil in der heutigen Zeit alles zu schnell beendet wird", erklärte sie. Eine gemeinsame Wohnung, Verlobung oder Hochzeit sorge dafür, dass die Beziehung ernster wird: "Wenn man zusammen wohnt und verlobt oder verheiratet ist – klar, gibt es dann auch mal Streit – aber man trennt sich dennoch nicht so schnell, als wenn man gar nichts miteinander hat, worauf man aufbaut."

Denise ist der Meinung, dass ihre Freunde von der Liebesinsel genau die richtige Entscheidung getroffen haben – und dass sie genau wissen, was sie tun. "Ich finde, Yasin und Samira machen das super. Sie konzentrieren sich auf sich, ihr Leben und ihre Zukunft. Das unterstütze ich zu 100 Prozent", schwärmte Denise weiter. Daher hoffe sie auch umso mehr darauf, eine Rolle bei der Trauung übernehmen zu dürfen: "Und wenn ich nur ihren Schleier halte, wenn es den geben sollte. Ich möchte dabei sein!"

Instagram / denise.magdalena Denise Bröhl, "Love Island"-Kandidatin

Instagram / yasin__ca Yasin und Samira, "Love Island"-Paar

RTL II/Magdalena Possert Samira und Yasin bei "Love Island" 2019



