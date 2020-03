Keine Frage, Jamie Foxx (52) ist ein Multitalent. Spätestens seit seiner Darstellung von Soul-Legende Ray Charles (✝73) in dem gleichnamigen Film, ist der begehrte Schauspieler auch als begnadeter Sänger bekannt. Doch offenbar hat auch die Stimme seiner Tochter Corinne (26) Superstar-Qualitäten. Davon durfte sich Jamie nun selbst überzeugen, als sie neben ihm ein Ständchen trällerte. Seine Reaktion wurde auf Kamera festgehalten – und kurz darauf zum Megahit im Netz.

In einem kurzen Clip auf Instagram sitzen der Oscar-Gewinner und seine Tochter nebeneinander auf der Couch. Während Jamie an seinem Handy spielt, singt Corinne plötzlich den Song "Empire State of Mind" von Jay-Z (50) und Alicia Keys (39). Überrascht von dem Gesangstalent seiner Tochter, schaut der 52-Jährige zu seiner Tochter und danach perplex in die Kamera. Fasziniert hält er mit seinem Handy den Moment fest. "Wer hätte das gedacht", schrieb er zu dem Video, das in nur drei Tagen über 2,7 Millionen Mal aufgerufen wurde. Die Fans des Schauspielers sind genauso begeistert von Corinnes Stimme. Für sie steht fest, dass Jamie ihr das Talent in die Wiege gelegt haben muss.

Für Corinne war das nicht der erste Auftritt in der Öffentlichkeit. Das Model arbeitet an der Seite seines Vaters in der US-Sendung "Beat Shazam", in der die Kandidaten Kult-Songs erkennen müssen. Doch statt zum Mikrofon greift sie dort zu den Turntables als DJane.

Getty Images Corinne und Jamie Foxx in New York, Mai 2019

ActionPress/ enewsimage Corinne Foxx

Getty Images Jamie Foxx im Juni 2019



