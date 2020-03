Diese schöne Nachricht versüßt Prinz Harry (35) sicherlich seine Großbritannien-Reise. Der junge Vater ist vor wenigen Tagen in seine Heimat zurückgekehrt, um einige letzte, royale Pflichten zu erfüllen, bevor er Ende März endgültig von diesen zurücktritt. Während seines Aufenthalts bleibt dem Rotschopf aber sicherlich auch Zeit für einen privaten Besuch: Harrys bester Freund Charlie van Straubenzee ist zum ersten Mal Vater geworden!

Wie die Zeitung The Sunday Times berichtet, sollen Charlie und seine Frau Daisy am Mittwoch Eltern einer Tochter geworden sein. Die Kleine trägt offenbar den Namen Clover und auch ihr Taufpate soll schon feststehen. Angeblich geht diese Ehre nämlich an Harry. Eine Überraschung wäre das jedenfalls nicht. Immerhin sind der 35-Jährige und Charlie bereits seit ihrer Kindheit eng miteinander befreundet. Außerdem soll Charlie auch Patenonkel von Harrys Söhnchen Archie sein.

Charlie und Daisy hatten sich erst 2018 – bloß drei Monate nach Harry und Meghans (38) Hochzeit – das Jawort gegeben. Harry ist damals Charlies Trauzeuge gewesen. Was sagt ihr zu dem Namen Clover? Stimmt ab!

ActionPress / Tim Rooke/REX Shutterstock Charlie van Straubenzee und Prinz Harry 2015 in London

Royal Press Europe / ActionPress Charlie van Straubenzee und Daisy Jenks bei ihrer Hochzeit im August 2018

Splash News Prinz Harry und Herzogin Meghan auf Charlie van Straubenzees Hochzeit, 2018



