Dieses Geheimnis hat Katy Perry (35) streng gehütet! Am frühen Donnerstagmorgen hatte die Sängerin mit ihrem neuen Musikvideo bekannt gegeben: Sie erwartet gemeinsam mit ihrem Verlobten Orlando Bloom (43) ihr erstes Kind! Zu der süßen Verkündung präsentierte die "Teenage Dream"-Interpretin auch schon ihren üppigen Babybauch. Scheint, als wäre die Schwangerschaft der 35-Jährigen schon etwas fortgeschritten. Doch wie konnte die Blondine diese Rundungen so lange verstecken?

Verschiedene Event-Bilder und Paparazzi-Fotos zeigen Katy Mitte vergangenen Monats in stets sehr verdächtigen Looks: Bei ihrem Auftritt in der Talkshow von Jimmy Kimmel (52) verbarg sie ihre Körpermitte am 12. Februar unter einem korallfarbenen Oversize-Blazer. Am gleichen Tag grinste die Songwriterin bei der American Idol-Premiere in die Kamera – ihre Kurven verhüllte sie jedoch unter einem rosafarbenen Flatter-Kleid. Nur wenige Tage später erwischten Fotografen die werdende Mama beim Dinner-Date mit einer Freundin. Auf allen Aufnahmen hält sich Katy ihre Handtasche vor den Bauch – ob sie damit schon ihre kleine Kugel verbergen wollte?

Schon am Mittwochabend hatten einige Fans der Chartstürmerin vermutet, dass diese in anderen Umständen ist: Als Promo-Aktion hatte Katy einen ersten Eindruck ihres Musik-Clips veröffentlicht, sich jedoch noch nicht zur Schwangerschaft bekannt. Wenige Stunden später bestätigte sie die süßen News dann.

Musikvideo: "Katy Perry" mit "Never Worn White" Katy Perry in dem Musikvideo zu "Never Worn White"

RB/Bauergriffin.com / MEGA Katy Perry auf dem Weg zu "Jimmy Kimmel Live"

Getty Images Katy Perry bei der "American Idol"-Premiere in Hollywood



