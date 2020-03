Maribel erntete in der vergangenen Folge von Germany's next Topmodel heftige Kritik. Schon beim Shooting schaffte sie es nicht, den Fotografen Christian Anwander von sich zu überzeugen. Nach ihrem Entscheidungs-Walk zog der Experte ein vernichtendes Fazit. Für ihn sei die 18-Jährige einfach kein Model. Jetzt bezieht sie Stellung zu dieser Aussage und betont: Ihr sei klar, dass ihr Körper momentan nicht unbedingt den Standards der Branche entspreche.

In ihrer Instagram-Highlight-Story macht Maribel erst einmal ihrem Ärger Luft: "Ich frage mich, wieso er sich erstens das Recht nimmt, jemanden, der noch am Anfang steht mit so etwas zu konfrontieren und zweitens, wieso er darüber urteilt, wer Model werden kann und wer nicht." Modeln sei ein Beruf wie jeder andere. Trotzdem scheint sie die Kritik des Fotografen auch nachzuvollziehen: "Natürlich muss ich sagen, dass beispielsweise meine Figur aktuell nicht in die Modelbranche passt, das stimmt. Und das ist eines der Hauptkriterien." Sie sei weder 90-60-90 noch ein Curvy-Model.

Christian habe die Einschätzung laut eigener Aussage nur gut gemeint. "Ich glaube, ich tue ihr dabei einen Gefallen, wenn ich ihr nahelege, etwas anderes anzustreben. Damit möchte ich nicht sagen, dass dieses Mädchen nicht attraktiv ist", erklärte der 35-Jährige gegenüber Promiflash.

ProSieben / Sven Doornkaat Heidi Klum und Christian Anwander, Februar 2020

Instagram / maribelsancia Maribel Sancia Todt im Juli 2019

Instagram / maribel_gntm2020_official Maribel Sancia, GNTM-Kandidatin 2020



