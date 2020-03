Das müssen sie wohl noch mal üben! Seit einigen Wochen ist Heidi Klum (46) wieder auf der Suche nach Germany's next Topmodel. Woche für Woche müssen sich die "Meeedchen" Challenges, Shootings und Catwalk-Herausforderungen stellen. In der heutigen Folge wurden den verbliebenen Girls beim Entscheidungs-Walk ein paar Hürden in den Weg gestellt: War diese Laufsteg-Herausforderung etwa die schwierigste der ganzen GNTM-Historie?

Heidis Schützlinge mussten dieses Mal Designer-Mode auf einem ganz speziellen Laufsteg präsentieren, der aus Popcorn, Glas und Kieselsteinen bestand – doch dieser Walk war für einige GNTM-Mädels gar nicht so leicht. Neben Sarah S. und Larissa stürzte auch Lucy ziemlich doll bei ihrem Lauf. Doch die Modelmama sah auch etwas Positives darin: "Deutsche Mädchen sind hart im Nehmen, die stehen direkt wieder auf."

Für Lucy wohl kein Trostpflaster: Sie war ziemlich enttäuscht von ihrem Ausrutscher. "Ich hab mich über mich selbst geärgert. Es war schade, dass man gesehen hat, dass mich das geärgert hat, dass ich hingefallen bin", berichtete sie nach dem großen Runway-Finale enttäuscht.

