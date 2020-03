Die sechste Folge von Germany's next Topmodel hat es in sich! In der vergangenen Woche stand das gefürchtete Umstyling an. Doch mit einem neuen Look wird es für die verbliebenen Kandidatinnen der Castingshow nicht einfacher – ganz im Gegenteil: Der Trailer gewährt bereits erste Einblicke in die Herausforderungen, die den Topmodel-Anwärterinnen bevorstehen. Neben einem holprigen Catwalk blühen den Nachwuchsmodels auch tierische Shootingpartner!

Der aktuelle Trailer im Netz zeigt, dass beim anstehenden Beauty-Shooting das Gesicht der restlichen 20 Laufstegschönheiten im Fokus steht. Neben funkelnden Strasssteinen bestand Modelmama Heidi Klum (46) noch auf ein weiteres Accessoire. Für ihren neuen Schnappschuss in der Modelmappe müssen die Teilnehmerinnen mit Vogelspinne, Babyskorpion und Kakerlaken auf dem Kopf posieren. Für manche der Girls ist das ein echter Albtraum. "Ich hab panische Angst vor Spinnen", gestand Maribel. Doch dafür scheint die Chefjurorin kein Mitleid zu haben. "Angst will da niemand sehen", prophezeite die 46-Jährige.

Und auch der Entscheidungswalk hat es in sich. Diesmal wird es für die Nachwuchsmodels nicht nur anspruchsvoller, sondern auch holprig. Die Girls müssen über verschiedene Becken gefüllt mit Popcorn, Kieselsteinen und Glasscherben spazieren, die jeweils durch Treppenstufen miteinander verbunden sind. "Wollt ihr uns eigentlich komplett verarschen?", zeigte sich Transgender-Model Lucy schockiert. Doch es kann eben nur eine Germany's next Topmodel werden!

Anzeige

Getty Images Heidi Klum im Februar 2020

Anzeige

Instagram / maribel_gntm2020_official GNTM-Kandidatin Maribel im Februar 2020

Anzeige

Instagram / lucy.gntm2020.official GNTM-Kandidatin Lucy im Februar 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de