Im vergangenen Jahr war The Masked Singer die Überraschung im deutschen TV – nicht zuletzt dank des zuckersüßen pinken Monsters! Woche für Woche ließ das Monsterchen die Herzen der Zuschauer höherschlagen. Selbst Moderator Matthias Opdenhövel (49) war hin und weg von dem pinken Plüschtier und schwärmte in den höchsten Tönen von ihm. Auch in der kommenden Staffel wird es wieder ein knallpinkes Kostüm geben – ob es dieses mit dem Monsterchen aufnehmen kann?

Pink war die Farbe der vergangenen Season, kein Wunder also, dass sie auch in diesem Jahr nicht fehlen darf. Dieses Mal ist es allerdings kein Kostüm mit Fell, sondern eine elegante Fledermaus. "Es ist pink, es hat Flügel... halt, das kenn ich doch", mit diesen Worten kündigt selbst ProSieben die neue Maske an. Aber stopp, die Fledermaus ist dennoch nicht zu verwechseln mit dem Kult-Kostüm der ersten Staffel. "Die Fledermaus ist zwar auch quietschig bunt und beflügelt – aber auf keinen Fall mit unserem Monsterchen vergleichbar", stellt der Sender klar.

In die Fußstapfen des flauschigen Monsters zu treten, wäre eigentlich auch ein Ding der Unmöglichkeit. Mit seiner niedlichen und etwas schusseligen Art war es eigentlich kein Wunder, dass es das Monsterchen problemlos ins Finale geschafft hat. Übrigens versteckte sich damals Boxerin Susianna Kentikian (32) hinter der Kultmaske.

SAT.1/André Kowalski Das "The Masked Singer"-Monster bei "The Voice Kids" 2020

ProSieben Die "The Masked Singer"-Fledermaus

Christoph Hardt / Future Image/ Action Press Susi Kentikian als Monster bei "The Masked Singer"



