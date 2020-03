In dieser Familie wird musikalisches Talent offenbar vererbt! Vor einen Monat ist Jennifer Lopez (50) mit ihrer Tochter Emme Muñiz (12) in der Halbzeit-Show des Super Bowls aufgetreten und hat ein Millionenpublikum begeistert. Nun ist Zwillingsbruder Maximilian (12), kurz Max, in die Fußstapfen seiner Schwester getreten: Er hat ebenfalls auf einer Bühne gesungen, allerdings ohne die berühmte Mama an seiner Seite.

Jennifer saß mit vielen anderen Eltern im Publikum und fieberte mit, als ihr Sohn im Rampenlicht stand. In der Schule des Zwölfjährigen führten Kinder das Musical "Der Zauberer von Oz" auf, Max spielte einen der Zwerge. Stolz filmte J.Lo seinen Auftritt und postete das Video auf Instagram. Innerhalb von vier Tagen ist der Clip bereits über sechs Millionen Male aufgerufen worden und die Follower sind begeistert vom talentierten Nachwuchs des Hollywood-Stars. In den Kommentaren überschlagen sie sich vor Lob.

Den meisten Fans fällt auf, dass Max seinem Vater, dem zweifachen Grammy-GewinnerMarc Anthony (51), verblüffend ähnlich sieht. Kein Wunder also, dass die Zwillinge auch Musik machen!

Instagram / jlo Max Muñiz bei einem Auftritt

Getty Images Jennifer Lopez und ihre Tochter Emme Maribel beim Super Bowl

Rodrigo Varela/ Getty Images Sänger Marc Anthony bei einem Event

Getty Images Jennifer Lopez mit ihren Zwillingen, 2015



