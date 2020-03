Die Reihen leeren sich langsam! Heute flimmerte die sechste Folge von Germany's next Topmodel über die Mattscheiben. Nach einem tierischen Shooting hatten Cassandra (27) und Marie (19) bereits ihre Koffer packen müssen. Für die übrigen Mädels ging es im Anschluss in einen holprigen Entscheidungswalk über Popcorn und Kieselsteine – und dann platzte auch für zwei weitere Nachwuchsmodels der Traum vom Siegertreppchen: Pinar Aygün (22) und Sarah Sainabou konnten Modelmama Heidi Klum (46) am Ende nicht überzeugen!

Weder vor der Kamera mit Kakerlaken, Spinnen und Co. noch auf dem Laufsteg konnten die beiden Teilnehmerinnen ihre Model-Qualitäten ausreichend beweisen, fand Heidi. "Ich habe das Gefühl, dass du über alles viel zu viel nachdenkst und dir selbst den Weg blockierst", erklärte sie Pinar und schickte sie als Erstes ohne Foto wieder zurück. Dieselbe Nachricht musste auch ihre Konkurrentin Sarah verdauen, die zuvor auf dem Catwalk gestürzt war. "Es war nicht leicht heute. Es hat wehgetan beim Zugucken", gab die 46-Jährige ihrem Schützling gegenüber zu.

Während es für diese beide Teilnehmerinnen wieder nach Hause geht, konnte sich eine andere diese Woche ganz besonders freuen: Anastasia hatte als allererste einen begehrten Modeljob abstauben können. Für eine mehrseitige Fotostrecke hatte sie für das Magazin InStyle Modell stehen dürfen.

Anzeige

Instagram / pinar.ayg Pinar, GNTM-Kandidatin 2020

Anzeige

Instagram / sarahsainabou Sarah S., GNTM-Kandidatin 2020

Anzeige

KAT / MEGA Heidi Klum und GNTM-Kandidatin Anastasia



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de