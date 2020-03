Auch diese Mädchen müssen sich von ihrem Topmodel-Traum verabschieden! In der vergangenen Folge von Germany's next Topmodel musste Heidi Klum (46) bei der Entscheidung krankheitsbedingt aussetzen. Ihr Ersatz, Gastjuror Christian Anwander, konnte an diesem Tag aber keines der angehenden Models rausschmeißen. So standen letztendlich Tamara, Maribel, Marie (19), Cassandra (27) und Johanna (21) als Wackelkandidatinnen im Shoot-out. Doch für wen hat es in der heutigen Folge nicht gereicht?

Am großen Shooting-Tag mussten sich die fünf mit exotischen Tieren in Szene setzen. "Ich hoffe einfach, dass es bei mir gut läuft", fasste Maribel vor der Challenge zusammen. Letztendlich fiel Heidi die Entscheidung nicht leicht. Sie verkündete aber, dass gleich zwei Mädchen die Heimreise antreten müssen: Cassandra und Marie. Für die 27-Jährige ein absoluter Schock: Sie weinte Backstage bitterlich über ihr GNTM-Aus.

Die Promiflash-Leser dürfte diese Entscheidung ziemlich überraschen. In einer Umfrage waren sich 362 von 782 Stimmen (46,3 Prozent) sicher, dass Maribel nach dem Shoot-out ihre Sachen packen muss. Findet ihr es fair, dass Cassandra und Marie letztendlich die Show verlassen mussten? Stimmt in der Umfrage ab.

Instagram / marie.gntm2020.official GNTM-Marie im Februar 2020

Instagram / cassandra.gntm2020.official Cassandra, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2020

Instagram / maribeltodt GNTM-Kandidatin Maribel

Findet ihr es fair, dass Cassandra und Marie die Show verlassen mussten? Ja, irgendwie schon! Nein, überhaupt nicht! Abstimmen Ergebnis anzeigen



