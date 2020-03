Welche Germany's next Topmodel-Kandidatin konnte sich den ersten großen Modeljob angeln? Am heutigen Abend ging das Casting-Format in eine neue Runde – und es wurde tierisch! Die Nachwuchsmodels mussten sich mit Spinnen, Kakerlaken und Skorpionen auf ihrer Haut und im Haar in Pose schmeißen. Doch eine der übrig gebliebenen Teilnehmerinnen kam aus einem besonderen Grund um das Shooting herum: Sie hatte sich nämlich den ersten Job ergattert!

Anastasia, Lijana und Jacky wurden vorab von dem Magazin InStyle ausgewählt und durften in München an einem Casting teilnehmen. Bei einem Probe-Shooting konnte aber am Ende nur eine überzeugen: Anastasia durfte im Anschluss für eine mehrseitige Fotostrecke posieren. "Ich bin total froh, dass wir Anastasia genommen haben. Sie bietet uns viel an", zeigte sich die Chefredakteurin begeistert. Sie würde sich immer wieder für die 20-Jährige entscheiden. Und auch das Model betonte, dass sie sehr viel Spaß hatte.

Dass die Berlinerin das Rennen gemacht hatte, wunderte viele ihrer Konkurrentinnen nicht. Für Lijana hingegen war die Entscheidung nicht ganz so selbstverständlich gewesen: "Ich hätte uns allen drei eigentlich die gleiche Chance eingeräumt. War dann ein komisches Gefühl, zurückzukommen und zu hören, dass die meisten Mädels sowieso schon wussten, dass Anastasia den Job bekommt", erklärte sie im Anschluss.

Anzeige

Instagram / nasty.bory GNTM-Kandidatin Anastasia

Anzeige

Instagram / nasty.bory GNTM-Kandidatin Anastasia

Anzeige

Instagram / lijana_ka GNTM-Kandidatin Lijana



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de