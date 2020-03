Das sind die neuen Kostüme bei The Masked Singer! In wenigen Tagen startet die verrückte Gesangsshow in ihre zweite Staffel. Dann werden sich wieder zehn Promis unter ausgefallenen Masken verstecken – und zeigen, was sie musikalisch so drauf haben. Wer sich unter den extravaganten Outfits verbirgt, ist natürlich noch ein Geheimnis. Klar ist hingegen, welche Verkleidungen es geben wird – die Kostümdesigner haben in diesem Jahr richtig Gas gegeben. So können sich die Promis zum Beispiel über ein spezielles Belüftungssystem in ihren XXL-Outfits freuen. Außerdem setzten die Macher bei den Verkleidungen dieses Mal fast ausschließlich auf Handarbeit. Das sind alle Infos zu den "The Masked Singer"-Kostümen!

Der Drache:

Wie ProSieben berichtet, gehört dieses Kostüm zu den Aufwendigsten bei "The Masked Singer". Die etwa 5.000 Schuppen des Drachen wurden jeweils einzeln per Hand ausgeschnitten, bemalt und an einer Rüstung befestigt.

Der Wuschel:

Dieses knuffige Exemplar ist mit gerade einmal 1,50 Metern die kleinste Verkleidung – allzu groß darf der Promi also nicht sein, der sich darunter versteckt. Obwohl der Wuschel so winzig ist, wurden satte 60 Meter Kunstfell auf dem kleinen Knäuel verarbeitet.

Die Göttin:

Diese Bühnenaufmachung ist durch viel Glitzer und Bling-Bling nicht nur besonders prunkvoll, sondern auch ziemlich schwer. Das Göttinnen-Kostüm wiegt insgesamt 35 Kilo – und ist damit das schwerste "Masked Singer"-Outfit in dieser Staffel.

Der Roboter:

Für dieses Kostüm wurden etwa 250 Einzelteile verbaut. Das Besondere an dem Blech-Look: Der Roboter ist mit einem kleinen, echten Mini-Computer ausgestattet.

Das Chamäleon:

Das Chamäleon dürfte eines der schillerndsten Kostüme sein – und das verdankt das Bühnenreptil nicht zuletzt den etwa 500.000 Pailletten, die in seinem Outfit verarbeitet wurden.

Der Dalmatiner:

Auch der Dalmatiner wurde offenbar ganz nach dem Motto "Nicht kleckern, klotzen" designt. Auf Umhang und Handschuhen sind mehr als 100 Swarovskisteine angebracht.

Das Faultier:

Bei diesem Kandidaten ist der Niedlichkeitsfaktor besonders hoch. Auch das "Kuschelkostüm" wurde mit viel Liebe zum Detail hergestellt. Alleine seine Kette besteht zum Beispiel aus über 200 Steinnussscheiben.

Die Fledermaus:

Bei dieser Pink-Explosion kündigten die Macher bereits einen besonderen Special Effect. Was es damit genau auf sich hat, erfahren die Fans aber wohl erst, wenn die Fledermaus tatsächlich auf der "Masked Singer"-Bühne steht.

Der Hase:

Dieses flauschige Langohr versetzt die Zuschauer sicherlich in Frühlingsstimmung. Auf seinem Kleid wurden satte 2000 einzelne Blüten verarbeitet.

Die Kakerlake:

Dieser Look kann nicht nur mit Pelzmantel und XXL-Fühlern aufwarten, sondern auch mit einem eigens angefertigten Brustpanzer.

ProSieben/Willi Weber Das Drachenkostüm bei "The Masked Singer"

ProSieben/Willi Weber Der Wuschel bei "The Masked Singer"

ProSieben/Willi Weber Die Göttin bei "The Masked Singer"

ProSieben/Willi Weber Der "The Masked Singer"-Roboter

ProSieben/Jens Hartmann Das "The Masked Singer"-Chamäleon

ProSieben/Willi Weber Der Dalmatiner bei "The Masked Singer"

ProSieben/Willi Weber Das "The Masked Singer"-Faultier

ProSieben/Willi Weber Die "The Masked Singer"-Fledermaus

ProSieben/Willi Weber Der "The Masked Singer"-Hase

ProSieben/Willi Weber Das Kakerlakenkostüm bei "The Masked Singer"



