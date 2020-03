So innig sieht man Herzogin Kate (38) und Prinz William (37) nicht alle Tage! Seit rund 18 Jahren ist der britische Thronfolger mit der Mutter seiner drei Kinder zusammen, fast neun davon verheiratet. Turtelnd präsentiert sich das Paar jedoch nur selten, denn bei öffentlichen Auftritten pflegen die beiden ein professionelles Miteinander. Umso erfrischender sind nun die neuen Aufnahmen der Royals: Sie schlenderten Arm in Arm durch eine Landschaft bei Dublin!

William und Kate befinden sich aktuell für drei Tage in der irischen Hauptstadt und nutzen die freie Zeit neben ihren Terminen, um die Gegend zu erkunden. Zum Beispiel spazierten sie am Howth Cliff, einem Klippenweg nördlich von Dublin, entlang. Dabei erfreuten sie sich an dem Blick auf die Irische See und an ihrer Zweisamkeit. Fotos zeigen die Royals bei innigen Gesprächen und herzhaftem Lachen – immer wieder hakte Kate sich bei William ein. Angekommen an der Spitze der Klippe, genossen sie Arm und Arm die Aussicht.

Die Körpersprachen-Expertin Judi James hatte Kate und Williams Auftritt bei der Royal Variety Performance im vergangenen November analysiert und kam zu dem Schluss, dass die zwei noch immer verliebt sind: "Diese Rückenberührung sieht ungewöhnlich einfühlsam und liebevoll aus. Sein Lächeln ist beinahe schüchtern und die ausgespreizte Hand wirkt sehr sanft", erklärte sie damals.

