Das Coronavirus sorgt mit immer mehr Infizierten weltweit für Angst. Die Folge sind Panik in der Bevölkerung und Hamsterkäufe im Supermarkt. Auch in Großbritannien nimmt man den neuartigen Krankheitserreger sehr ernst. So müssen die Fans der Reality-TV-Show "The Only Way Is Essex", kurz TOWIE, etwas länger auf neue Folgen der Sendung warten. Die geplanten Dreharbeiten wurden nämlich wegen des Coronavirus abgesagt.

Eigentlich hätte der Cast rund um Chloe Sims auf Teneriffa die neuste Staffel produzieren sollen. In dem Hotel, in dem die Crew übernachten sollte, wurden mittlerweile sechs Personen positiv auf den Coronavirus getestet. Britische Urlauber sollen dort derzeit festsitzen und die Angst vor einer Ansteckung ist groß. Grund genug für den Sender ITVBe, den geplanten Dreh zu streichen. "Jeder spricht darüber – dem Cast, der eigentlich fliegen sollte, wurde gesagt, dass das nun nicht passieren wird", verriet ein Insider der Sun. "Sie sollen sich auf keinen Fall in Gefahr begeben und folgen der Reisewarnung."

Mindestens einmal im Jahr wird die Show im Ausland produziert, doch wie es nun mit den Dreharbeiten weitergehen wird, ist ungewiss. In der Vergangenheit wurde die Reality-TV-Show bereits in Thailand, Marbella und auf Sardinien gefilmt. Bleibt also abzuwarten, wie und wo es mit der Produktion der Sendung weitergeht.

Jeff Spicer/Getty Images "The Only Way Is Essex"-Star Chloe Sims

ActionPress/ Beretta/Sims/REX Shutterstock Jake Hall, James Locke und Tommy Mallet in Marbella

ActionPress/ Simon Ford/REX Shutterstock Chloe Sims, Dannielle Armstrong und James Bennewith bei den Dreharbeiten zu "The Only Way is Essex"



